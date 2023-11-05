Циципас объяснил, почему в топе тенниса много игроков с русскими корнями

Шестая ракетка мира, греквысказался по поводу того, почему среди топовых мировых теннисистов так много игроков с русскими корнями.

«Наверное, дело в дисциплине. Кто я такой, чтобы знать, что происходило в Советском Союзе? Но я вам кое-что скажу — эти люди прошли тяжёлые испытания, и я вижу это по своей маме. Жизнь была непростой, ей пришлось бороться. Это закаляет характер, укрепляет внутренний стержень.

Они сильные, дисциплинированные и готовые на жертвы ради достижения своих целей. Думаю, в какой-то степени это передалось и их детям. По крайней мере у меня это с детства было частью воспитания», — сказал Циципас на пресс-конференции после вылета с «Мастерса» в Париже в полуфинале.