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    Циципас объяснил, почему в топе тенниса много игроков с русскими корнями

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Стефанос Циципас
    Шестая ракетка мира, грек Стефанос Циципас высказался по поводу того, почему среди топовых мировых теннисистов так много игроков с русскими корнями.

    Стефанос Циципас
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    Стефанос Циципас

    «Наверное, дело в дисциплине. Кто я такой, чтобы знать, что происходило в Советском Союзе? Но я вам кое-что скажу — эти люди прошли тяжёлые испытания, и я вижу это по своей маме. Жизнь была непростой, ей пришлось бороться. Это закаляет характер, укрепляет внутренний стержень.

    Они сильные, дисциплинированные и готовые на жертвы ради достижения своих целей. Думаю, в какой-то степени это передалось и их детям. По крайней мере у меня это с детства было частью воспитания», — сказал Циципас на пресс-конференции после вылета с «Мастерса» в Париже в полуфинале.

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