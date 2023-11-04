Свентек: Против Соболенко не бывает легко

Вторая ракетка мира полькаподелилась ожиданиями от матча сиз Беларуси в полуфинале Итогового чемпионата WTA — 2023.

«Посмотрим, какие будут погодные условия. Против Арины никогда не бывает легко. Я сделаю всё возможное, сосредоточусь на себе и на том, что хочу сделать на корте. Обычно наши матчи получаются интересными и очень напряжёнными как психологически, так и физически. Я просто буду готова ко всему, посмотрим, какой будет ветер и что будет происходить на корте. В этот раз я буду использовать свой опыт участия в Итоговых турнирах.

Я подготовлюсь тактически. Мы знаем, на что способны. Мы понимаем, в каком ключе пройдёт матч. Но мы также должны придумать что-то новое, ведь мы столько раз играли друг с другом. Так что посмотрим», ‒ цитирует польскую теннисистку Cancun Press.

Матч между Соболенко и Свентек начнется 5 ноября в 2:30 мск.