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    Свентек: Против Соболенко не бывает легко

    Теннис Прогнозы на теннис Финал тура WTA WTA Арина Соболенко Ига Свентек
    Вторая ракетка мира полька Ига Свентек поделилась ожиданиями от матча с Ариной Соболенко из Беларуси в полуфинале Итогового чемпионата WTA — 2023.

    Ига Свентек
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    Ига Свентек

    «Посмотрим, какие будут погодные условия. Против Арины никогда не бывает легко. Я сделаю всё возможное, сосредоточусь на себе и на том, что хочу сделать на корте. Обычно наши матчи получаются интересными и очень напряжёнными как психологически, так и физически. Я просто буду готова ко всему, посмотрим, какой будет ветер и что будет происходить на корте. В этот раз я буду использовать свой опыт участия в Итоговых турнирах.

    Я подготовлюсь тактически. Мы знаем, на что способны. Мы понимаем, в каком ключе пройдёт матч. Но мы также должны придумать что-то новое, ведь мы столько раз играли друг с другом. Так что посмотрим», ‒ цитирует польскую теннисистку Cancun Press.

    Матч между Соболенко и Свентек начнется 5 ноября в 2:30 мск.

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