Свентек обыграла Гауфф на Итоговом турнире WTA

Польская теннисисткапобедила американкув матче группового этапа (группа B) Итогового турнира WTA.

Соперницы провели на корте 1 час 30 минут. Встреча завершилась победой польки в двух сетах со счетом 6:0, 7:5.

22-летняя полька 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету 19-летней американки 0 подач навылет, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

В другом матче Онс Жабер из Туниса обыграла чешку Маркету Вондроушову — 6:4, 6:3.

Свентек занимает первое место в таблице группы, одержав две победы в двух матчах. Далее располагаются Гауфф (1–1), Жабер (1–1) и Вондроушова (0–2).