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    Свентек обыграла Гауфф на Итоговом турнире WTA

    Теннис Прогнозы на теннис Финал тура WTA WTA Ига Свентек Онс Жабер Маркета Вондроушова Кори Гауфф 
    Польская теннисистка Ига Свентек победила американку Кори Гауфф в матче группового этапа (группа B) Итогового турнира WTA.

    Ига Свентек
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    Ига Свентек

    Соперницы провели на корте 1 час 30 минут. Встреча завершилась победой польки в двух сетах со счетом 6:0, 7:5.

    22-летняя полька 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету 19-летней американки 0 подач навылет, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

    В другом матче Онс Жабер из Туниса обыграла чешку Маркету Вондроушову — 6:4, 6:3.

    Свентек занимает первое место в таблице группы, одержав две победы в двух матчах. Далее располагаются Гауфф (1–1), Жабер (1–1) и Вондроушова (0–2).

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