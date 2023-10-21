Шелтон вышел в финал турнира в Токио

Американецстал первым финалистом турнира в Токио (Япония), призовой фонд которого составляет два миллиона долларов.

В матче 1/2 финала Шелтон одержал волевую победу над Маркосом Гироном — 6:7 (2:7), 7:6 (7:4), 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты.

Во втором сете Бен отыгрался со счета 2:5, сумев сделать два обратных брейка.

Шелтон выполнил 13 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов.

21-летний Шелтон впервые в карьере дошел до финала на уровне ATP. В решающем матче его соперником станет либо россиянин Аслан Карацев, либо японце Синтаро Мочизуки.