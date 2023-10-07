Тарпищев объяснил, за счет чего Самсонова может обыграть Свентек

Президент Федерации тенниса России (ФТР)прокомментировал победунад представительницей Казахстанав полуфинале турнира в Пекине.

В решающем матче Самсонова встретится с польской теннисисткой Игой Свентек.

«Самсонова по качеству игры вообще должна быть в пятерке. Не хватает немного стабильности. В скорости она не уступает никому из ведущих игроков. Многое зависит от физического состояния и тактики. Сейчас она в форме.

Достаточно легко прошла Рыбакину, но со Свентек нужна плотность игры. Потому что Свентек также, как и Касаткина, является одной из самых умных игроков в туре. С ней надо очень длинно играть и не давать проявлять ее лучшие качества. Скорость и плотность игры лишит ее возможности созидать.

По тому, как Самсонова играет последние матчи, она, конечно, может выиграть, но для этого нужна здоровая нервная система и плотность игры», — приводит слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Решающий матч между Самсоновой и Свентек состоится 8 октября, начало — в 14:30 мск.