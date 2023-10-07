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    • Самсонова обыграла Рыбакину и вышла в финал турнира в Пекине
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    Тарпищев объяснил, за счет чего Самсонова может обыграть Свентек

    Теннис Прогнозы на теннис Людмила Самсонова Ига Свентек Елена Рыбакина WTA
    Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Людмилы Самсоновой над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в полуфинале турнира в Пекине.

    Людмила Самсонова
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    Людмила Самсонова

    В решающем матче Самсонова встретится с польской теннисисткой Игой Свентек.

    «Самсонова по качеству игры вообще должна быть в пятерке. Не хватает немного стабильности. В скорости она не уступает никому из ведущих игроков. Многое зависит от физического состояния и тактики. Сейчас она в форме.

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    • Достаточно легко прошла Рыбакину, но со Свентек нужна плотность игры. Потому что Свентек также, как и Касаткина, является одной из самых умных игроков в туре. С ней надо очень длинно играть и не давать проявлять ее лучшие качества. Скорость и плотность игры лишит ее возможности созидать.

    По тому, как Самсонова играет последние матчи, она, конечно, может выиграть, но для этого нужна здоровая нервная система и плотность игры», — приводит слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

    Решающий матч между Самсоновой и Свентек состоится 8 октября, начало — в 14:30 мск.

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