Касаткина проиграла Синьюй Ван на турнире в Пекине

Россиянкане смогла выйти в третий круг турнира в Пекине (Китай), призовой фонд которого составляет 8,1 миллиона долларов.

В матче второго раунда Касаткина уступила китаянке Синьюй Ван со счетом 4:6, 2:6.

Игра продолжалась почти полтора часа.

Дарья за это время не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Ван станет победительница матча Мария Саккари (Греция) — Линда Фрухвиртова (Чехия).

Еще в одном матче Онс Жабер из Туниса сенсационно уступила Марте Костюк — 6:7 (5:7), 1:6. В следующем раунде украинка встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой.