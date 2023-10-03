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    Касаткина проиграла Синьюй Ван на турнире в Пекине

    Теннис Прогнозы на теннис Дарья Касаткина Онс Жабер WTA
    Россиянка Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг турнира в Пекине (Китай), призовой фонд которого составляет 8,1 миллиона долларов.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    В матче второго раунда Касаткина уступила китаянке Синьюй Ван со счетом 4:6, 2:6.

    Игра продолжалась почти полтора часа.

    Дарья за это время не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов.

    Следующей соперницей Ван станет победительница матча Мария Саккари (Греция) — Линда Фрухвиртова (Чехия).

    Еще в одном матче Онс Жабер из Туниса сенсационно уступила Марте Костюк — 6:7 (5:7), 1:6. В следующем раунде украинка встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой.

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