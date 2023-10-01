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  • 08:07
    • Кудерметова стала победительницей турнира в Токио
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    Кудерметова: Сейчас я очень рада, и у меня есть огромная мотивация

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Вероника Кудерметова Джессика Пегула
    Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала свою победу на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония).

    Вероника Кудерметова
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    Вероника Кудерметова

    В матче за титул 19-я ракетка мира победа американку четвертую ракетку мира Джессику Пегулу со счетом 7:5, 6:1.

    «Джессика — великолепный игрок, она отличный боец, и я готовилась к сражению. При счёте 5:5 в первом сете я сказала себе: "Вероника, тебе просто нужно бороться. Тебе нужно сделать всё, что ты можешь". И я это сделала.

    Я очень счастлива, потому что ранее у меня был очень непростой период, были действительно сложные моменты. Сейчас я очень рада, и у меня есть огромная мотивация на следующие недели», — приводит слова Кудерметовой пресс-служба WTA.

    Для 26-летней Кудерметовой это второй титул WTA в карьере. Ранее она побеждала в финале турнира в Чарлстоне-2021.

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