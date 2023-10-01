Кудерметова: Сейчас я очень рада, и у меня есть огромная мотивация

Российская теннисисткапрокомментировала свою победу на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония).

В матче за титул 19-я ракетка мира победа американку четвертую ракетку мира Джессику Пегулу со счетом 7:5, 6:1.

«Джессика — великолепный игрок, она отличный боец, и я готовилась к сражению. При счёте 5:5 в первом сете я сказала себе: "Вероника, тебе просто нужно бороться. Тебе нужно сделать всё, что ты можешь". И я это сделала.

Я очень счастлива, потому что ранее у меня был очень непростой период, были действительно сложные моменты. Сейчас я очень рада, и у меня есть огромная мотивация на следующие недели», — приводит слова Кудерметовой пресс-служба WTA.

Для 26-летней Кудерметовой это второй титул WTA в карьере. Ранее она побеждала в финале турнира в Чарлстоне-2021.