Алькарас: Сейчас я очень доволен уровнем, на котором играю, и результатом, которого достиг

Испанский теннисистподелился ожиданиями от своего следующего сезона.

«Что ж, в следующем году я планирую сыграть на четырёх турнирах "‎Большого шлема"‎. Надеюсь, не пропущу ни одного из них. Постараюсь сделать то же самое, что делал в этом году. Я был бы счастлив, если бы выиграл те же самые турниры, которые я выиграл в этом году.

Это моя цель на следующий год. Это очевидно. Сейчас я очень доволен уровнем, на котором играю, и результатом, которого достиг. Год не закончился. Впереди несколько турниров. Надеюсь, этот год закончится так же хорошо, как и начался», — приводит слова Алькараса испанская пресса.