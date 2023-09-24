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    Тарпищев: Хачанов постепенно возвращается на свой уровень, но больших побед от него пока ждать рано

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Шамиль Тарпищев Карен Хачанов Маккензи Макдональд
    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал последние результаты Карена Хачанов, который лишь недавно вернулся на теннисный корт после травмы.

    Шамиль Тарпищев
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    Шамиль Тарпищев

    «Карен постепенно втягивается в турнирный ритм, набирает форму после той травмы. Хорошо, что одержал непростую победу, что вышел в полуфинал, но больших результатов от него ждать не стоит. Даже несмотря на то, что он первый сеяный. Ему сейчас важно подготовиться к "Мастерсам" и полностью восстановится, — цитирует ТАСС Тарпищева.

    Сегодня, 24 сентября, Карен Хачанов выиграл у американца Маккензи Макдональда со счетом 4:6, 6:4, 6:4 в 1/4 финала турнира в Чжухае. В полуфинале его соперником будет другой американец Себастьян Корда.

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