Хачанов: Сейчас я чувствую себя лучше, чем три недели назад на US Open

Российский теннисистпрокомментировал победу над австралийцемво втором круге турнира в Чжухае (Китай).

«Да, я играл на Открытом чемпионате США, но это был для меня совсем другой турнир, так как я только восстановился после "Ролан Гаррос". Для меня важнее было войти в ритм и просто проводить матчи. Сейчас я чувствую себя лучше, чем три недели назад на US Open. Я пытался найти ритм и форму, для этого важно участвовать в матчах и быть в них конкурентоспособным», — приводит слова Хачанова пресс-служба ATP.

Следующим соперником россиянина станет Маккензи Макдональд (США).