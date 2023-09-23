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    Хачанов: Сейчас я чувствую себя лучше, чем три недели назад на US Open

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов
    Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над австралийцем Алексом Болтом во втором круге турнира в Чжухае (Китай).

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    «Да, я играл на Открытом чемпионате США, но это был для меня совсем другой турнир, так как я только восстановился после "Ролан Гаррос". Для меня важнее было войти в ритм и просто проводить матчи. Сейчас я чувствую себя лучше, чем три недели назад на US Open. Я пытался найти ритм и форму, для этого важно участвовать в матчах и быть в них конкурентоспособным», — приводит слова Хачанова пресс-служба ATP.

    Следующим соперником россиянина станет Маккензи Макдональд (США).

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