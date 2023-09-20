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    Александрова вышла в третий круг турнира в Гвадалахаре

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Екатерина Александрова
    Российская тенниситка Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика).

    Екатерина Александрова
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    Екатерина Александрова

    В матче 1/16 финала 20-я ракетка мира одолела представительницу Польши Магдалену Френх (66-е место в рейтинге WTA) со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (10:8).

    Матч длился 2 часа 6 минут. 28-летняя россиянка 10 раз подала навылет, сделала 16 двойных ошибок и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету 25-летней полячки 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 2 из 7 реализованных брейк-пойнтов.

    В следующем круге Александрова встретится с победительницей матча между американками Сачией Викери и Каролин Долхайд.

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