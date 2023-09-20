Александрова вышла в третий круг турнира в Гвадалахаре

Российская тенниситкавышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика).

В матче 1/16 финала 20-я ракетка мира одолела представительницу Польши Магдалену Френх (66-е место в рейтинге WTA) со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (10:8).

Матч длился 2 часа 6 минут. 28-летняя россиянка 10 раз подала навылет, сделала 16 двойных ошибок и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету 25-летней полячки 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 2 из 7 реализованных брейк-пойнтов.

В следующем круге Александрова встретится с победительницей матча между американками Сачией Викери и Каролин Долхайд.