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    Ольховский: Результат матча Медведева с Джоковичем не соответствует игре

    Теннис Прогнозы на теннис US Open ATP Новак Джокович  Даниил Медведев
    Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился впечатлениями от финала US Open 2023, в котором серб Новак Джокович победил россиянина Даниила Медведева со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Джокович великолепен — 24-й титул. Но Даниил сыграл очень хороший турнир, а особенно — полуфинал с Алькарасом. Против Джоковича не получилось. Во втором сете были и брейк-пойнт, и сетболы. Но на сетболе Даниил выбрал неправильное решение с обводкой. Там всё могло перевернуться, потому что Даня смотрелся неплохо.

    Во втором сете не было преимущества Джоковича. Счёт матча не соответствует самой игре. В решающие моменты Новак был более удачлив, но из-за этого он и Джокович», — сказал Ольховский «Чемпионату».

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