Ольховский: Результат матча Медведева с Джоковичем не соответствует игре

Бывший российский теннисистподелился впечатлениями от финала US Open 2023, в котором сербпобедил россиянинасо счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

«Джокович великолепен — 24-й титул. Но Даниил сыграл очень хороший турнир, а особенно — полуфинал с Алькарасом. Против Джоковича не получилось. Во втором сете были и брейк-пойнт, и сетболы. Но на сетболе Даниил выбрал неправильное решение с обводкой. Там всё могло перевернуться, потому что Даня смотрелся неплохо.

Во втором сете не было преимущества Джоковича. Счёт матча не соответствует самой игре. В решающие моменты Новак был более удачлив, но из-за этого он и Джокович», — сказал Ольховский «Чемпионату».