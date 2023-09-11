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    Медведев: Джокович подталкивает меня к тому, чтобы стать лучше

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев Новак Джокович  US Open ATP
    Российский теннисист Даниил Медведев высказался о противостоянии с сербом Новаком Джоковичем.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Джокович выиграл у Медведева в решающем матче US Open со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

    «С одной стороны, я могу сказать, что обыграл Новака в финале турнира "Большого шлема" (на US Open-2021), на данный момент это вершина моей карьеры.

    Но я сыграл пять финалов против него и Рафы Надаля, и мне удалось выиграть только один из них, так что я не знаю, хорошо это или плохо.

    Новак подталкивает меня к тому, чтобы стать лучше. Я сказал в Австралии, что мы встретились, когда я играл в пяти финалах, и он был очень добр ко мне.

    Хочу сказать большое спасибо болельщикам. Вы потрясающие, а этот стадион особенный. Я приехал сюда и подумал, что хочу здесь хорошо играть и чувствовать энергию, это я и сделал. Я очень надеюсь, что однажды смогу снова взять трофей», — сказал Даниил сразу после матча.

    Джокович четвертый раз в карьере стал чемпионом US Open и выиграл 24-й турнир «Большого шлема».

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