Медведев: Джокович подталкивает меня к тому, чтобы стать лучше

Российский теннисиствысказался о противостоянии с сербом

Джокович выиграл у Медведева в решающем матче US Open со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

«С одной стороны, я могу сказать, что обыграл Новака в финале турнира "Большого шлема" (на US Open-2021), на данный момент это вершина моей карьеры.

Но я сыграл пять финалов против него и Рафы Надаля, и мне удалось выиграть только один из них, так что я не знаю, хорошо это или плохо.

Новак подталкивает меня к тому, чтобы стать лучше. Я сказал в Австралии, что мы встретились, когда я играл в пяти финалах, и он был очень добр ко мне.

Хочу сказать большое спасибо болельщикам. Вы потрясающие, а этот стадион особенный. Я приехал сюда и подумал, что хочу здесь хорошо играть и чувствовать энергию, это я и сделал. Я очень надеюсь, что однажды смогу снова взять трофей», — сказал Даниил сразу после матча.

Джокович четвертый раз в карьере стал чемпионом US Open и выиграл 24-й турнир «Большого шлема».