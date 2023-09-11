Джокович: Медведев — самый настоящий человек в туре. Пожалуйста, не меняйся

Сербпохвалилпосле финала Открытого чемпионата США.

Джокович выиграл у Медведева в решающем матче US Open со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

«Хочу поздравить Даниила с потрясающим турниром. Сожалею насчет результата. И не пойми меня неправильно, но счастливой годовщины (в день финала US Open у Медведева и его жены Дарьи была годовщина свадьбы — прим.). Я от всего сердца. Если бы я знал, что годовщина сегодня, может, результат был бы другим.

Если без шуток, то Даниил всегда невероятно хорошо относился ко мне и моей команде. Приятно видеть твою эволюцию и все, чего ты добился. И я уверен, что в будущем ты добьешься еще большего. Ты еще выиграешь "Шлемы", я не сомневаюсь.

Я согласен, что Даниил — самый настоящий человек в туре. Пожалуйста, не меняйся. Я обожаю твои празднования, твои комментарии», — сказал Джокович сразу после матча.

Напомним, Джокович четвертый раз в карьере стал чемпионом US Open.