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    Джокович: Медведев — самый настоящий человек в туре. Пожалуйста, не меняйся

    Теннис Прогнозы на теннис Новак Джокович  Даниил Медведев US Open ATP
    Серб Новак Джокович похвалил Даниила Медведева после финала Открытого чемпионата США.

    Новак Джокович и Даниил Медведев
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    Новак Джокович и Даниил Медведев

    Джокович выиграл у Медведева в решающем матче US Open со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

    «Хочу поздравить Даниила с потрясающим турниром. Сожалею насчет результата. И не пойми меня неправильно, но счастливой годовщины (в день финала US Open у Медведева и его жены Дарьи была годовщина свадьбы — прим.). Я от всего сердца. Если бы я знал, что годовщина сегодня, может, результат был бы другим.

    Если без шуток, то Даниил всегда невероятно хорошо относился ко мне и моей команде. Приятно видеть твою эволюцию и все, чего ты добился. И я уверен, что в будущем ты добьешься еще большего. Ты еще выиграешь "Шлемы", я не сомневаюсь.

    Я согласен, что Даниил — самый настоящий человек в туре. Пожалуйста, не меняйся. Я обожаю твои празднования, твои комментарии», — сказал Джокович сразу после матча.

    Напомним, Джокович четвертый раз в карьере стал чемпионом US Open.

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