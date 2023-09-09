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    Тарпищев: Давно не видел такой качественной игры от Медведева

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    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале Открытого чемпионата США.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Медведев здорово сыграл этот матч, и это великая победа. Оба сыграли очень чисто, качественно, и с задней линии они разыгрывали очки по 20 ударов.

    В общем, если посмотреть статистику, то везде было чуть преимущество у Дани, кроме игры слету. Я давно такой качественной игры не видел.

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    • Алькарас на своей подаче лез всегда вперед, рвал игру и за счет этого выиграл много мячей. Первый сет если бы испанец выиграл, пошла бы иная игра.

    Но выиграв сет, Даня раскрылся, он очень прилично подавал, играл свободно и имел приличное преимущество с задней линии. Алькарас против этого ничего не мог сделать», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

    В финале Медведев встретится с сербом Новаком Джоковичем, которого обыграл в решающем матче на US Open-2021.

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