Медведев о победе над Алькарасом: Говорил, что нужно играть на 11 из 10, а сыграл на 12 из 10

Россиянинпрокомментировал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале Открытого чемпионата США.

«Потрясающе. Особенно обыграв такого соперника, как Карлос — которому я легко проиграл два матча в этом году. Конечно, были сомнения — смогу ли я навязать ему свою игру? Что нужно делать лучше?

Но я провел потрясающий матч и рад, что буду здесь в воскресенье.

Я говорил, что нужно играть на 11 из 10, а сыграл на 12 из 10. Не считая третьего сета. Против него иначе никак.

Я не знаю, ему еще 20 или уже 21. Но он уже двукратный чемпион "Шлемов", много недель был первой ракеткой мира. Это невероятно. По-моему, до него никто такого не добивался. Чтобы его победить, нужно быть лучше самого себя. И мне это удалось.

Третий сет был не очень плохим, я один раз проиграл подачу. На приеме особых шансов не было, но я чувствовал, что близок. Нужно было продолжать давить, получше играть на подаче.

Я отыграл несколько брейк-пойнтов при счете 1:1 в четвертом — это был ключевой момент. А потом в длинном гейме [при счете 3:2] я провел несколько потрясающих розыгрышей, чтобы удержаться, а потом он начал ошибаться — хотя мы редко от него такое видим. Потрясающе», — приводит слова Медведева BBC.

В финале Медведев встретится с сербом Новаком Джоковичем, которого обыграл в решающем матче на US Open-2021.