Медведев обыграл Алькараса и вышел в финал US Open-2023

Россиянинстал вторым финалистом Открытого чемпионата США, который проходит в эти дни в Нью-Йорке.

В матче 1/2 финала Медведев одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом со счетом 7:6, 6:1, 3:6, 6:3.

Встреча продолжалась 3 часа 22 минуты.

Даниил за это время выполнил 9 подач навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. Карлос взял на приеме 1 гейм.

В решающем матче Медведев встретится с сербом Новаком Джоковичем.

Напомним, Медведев одержал уверенную победу над Джоковичем в финале US Open-2021.

В женском финале US Open-2023 сыграют белоруска Арина Соболенко и американка Кори Гауфф. Матч пройдет 9 сентября, начало — в 23:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на это игру.