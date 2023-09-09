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    Медведев обыграл Алькараса и вышел в финал US Open-2023

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев Карлос Алькарас Новак Джокович  US Open ATP
    Россиянин Даниил Медведев стал вторым финалистом Открытого чемпионата США, который проходит в эти дни в Нью-Йорке.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    В матче 1/2 финала Медведев одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом со счетом 7:6, 6:1, 3:6, 6:3.

    Встреча продолжалась 3 часа 22 минуты.

    Даниил за это время выполнил 9 подач навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. Карлос взял на приеме 1 гейм.

    В решающем матче Медведев встретится с сербом Новаком Джоковичем.

    Напомним, Медведев одержал уверенную победу над Джоковичем в финале US Open-2021.

    В женском финале US Open-2023 сыграют белоруска Арина Соболенко и американка Кори Гауфф. Матч пройдет 9 сентября, начало — в 23:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на это игру.

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