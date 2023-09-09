Медведев обыграл Алькараса и вышел в финал US Open-2023

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
В матче 1/2 финала Медведев одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом со счетом 7:6, 6:1, 3:6, 6:3.
Встреча продолжалась 3 часа 22 минуты.
Даниил за это время выполнил 9 подач навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. Карлос взял на приеме 1 гейм.
В решающем матче Медведев встретится с сербом Новаком Джоковичем.
Напомним, Медведев одержал уверенную победу над Джоковичем в финале US Open-2021.
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