Рублев: С первого розыгрыша я очень хорошо чувствовал мяч

Российский теннисистпрокомментировал выход в четвертьфинал US Open благодаря победе на британцем(6:3, 3:6, 6:3, 6:4).

«С первого розыгрыша я очень хорошо чувствовал мяч. Джек тоже играл здорово. Но мне удалось сделать брейк. И я решил, что даже если начну проигрывать, надо делать матч как можно более длинным — потому что тогда я смогу вытянуть его за счет физики. Ведь Джек только возвращается после травмы. И в четвертом сете Джек устал, играл иначе. Мне удалось прибавить в скорости и закончить матч», — заявил Рублев в интервью на корте.

В четвертьфинале Рублев сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Алекс Де Минаур (Австралия).