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    • Рублев вышел в четвертьфинал US Open, где может сыграть с Медведевым
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    Рублев: С первого розыгрыша я очень хорошо чувствовал мяч

    Теннис Прогнозы на теннис ATP US Open Андрей Рублёв
    Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал выход в четвертьфинал US Open благодаря победе на британцем Джеком Дрэйпером (6:3, 3:6, 6:3, 6:4).

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «С первого розыгрыша я очень хорошо чувствовал мяч. Джек тоже играл здорово. Но мне удалось сделать брейк. И я решил, что даже если начну проигрывать, надо делать матч как можно более длинным — потому что тогда я смогу вытянуть его за счет физики. Ведь Джек только возвращается после травмы. И в четвертом сете Джек устал, играл иначе. Мне удалось прибавить в скорости и закончить матч», — заявил Рублев в интервью на корте.

    В четвертьфинале Рублев сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Алекс Де Минаур (Австралия).

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