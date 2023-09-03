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    Рублев: Я счастлив, что смог переломить ситуацию и выиграть матч

    Теннис Прогнозы на теннис US Open ATP Андрей Рублёв
    Россиянин Андрей Рублев прокомментировал победу над французом Артуром Риндеркнешем (3:6, 6:3, 6:1, 7:5) в третьем круге US Open.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «Я раньше не играл с Артуром, мы даже не тренировались, поэтому я не знал, чего ожидать. Я знал, что у него отличная подача и действительно потрясающий удар справа, и он умеет наносить удары, поэтому я понимал, что это будет действительно тяжёлый матч. Я счастлив, что смог переломить ситуацию и выиграть матч.

    Далее меня ждет тяжелый матч с Дрэйпером. Меня много раз спрашивали, кто в туре выиграет дебютный турнир следующим, и я всегда называл его. Он талантлив и обладает всем, чтобы стать топ-игроком», — приводит слова Рублева Eurosport.

    За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США Рублев сыграет с представителем Великобритании Джеком Дрэйпером.

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