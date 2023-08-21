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    Джокович: Это был один из самых тяжелых и интересных матчей в моей жизни

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович  Карлос Алькарас
    Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в финале турнира в Цинциннати над испанцем Карлосом Алькарасом.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Один из самых тяжелых и интересных матчей в моей жизни. Было ощущение, что это финал "Большого шлема". И я надеюсь, что через несколько недель мы встретимся в финале в Нью-Йорке. Это было бы здорово. Для зрителей. Возможно, не для меня.

    Не думаю, что я сыграл слишком много подобных матчей в своей жизни. Возможно, я могу сравнить это с финалом против Надаля на Открытом чемпионате Австралии 2012 года.

    Сегодня играли три сета, но почти четыре часа. Просто снимаю шляпу перед таким парнем. Он играет так зрело, так хорошо справляется с давлением для 20-летнего. Он молод. Это то, что в нем так впечатляет.

    Ощущение, которое я испытываю на корте, немного напоминает мне соперничество с Надалем, когда мы были в расцвете сил.

    Каждое очко — это суета. Каждое очко — это битва. Вы должны заработать каждое очко, отработать каждый удар, независимо от условий. Удивительно иметь возможность испытать это с ним на корте», — приводит слова Джоковича Reuters.

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