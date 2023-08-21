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    Карацев опустился на семь позиций в рейтинге ATP

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович  Александр Зверев Даниил Медведев Карен Хачанов Роман Сафиуллин Андрей Рублёв Карлос Алькарас Каспер Рууд Хольгер Руне Янник Синнер Кэмерон Норри Себастьян Корда Доминик Тим Рафаэль Надаль Аслан Карацев
    Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг лучших теннисистов планеты в мужском одиночном разряде.

    Аслан Карацев
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    Аслан Карацев

    Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили третью и восьмую строчки соответственно. Их соотечественник Аслан Карацев опустился на семь строчек вниз и расположился на 76 месте.

    Первой ракеткой мира остался испанец Карлос Алькарас. К нему вплотную подобрался серб Новак Джокович, который накануне стал триумфатором «Мастерса» в Цинциннати (США).

    Рейтинг АТР от 21 августа:
    • 1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9815 очков;
    • 2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9795;
    • 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6260;
    • 4 (5). Хольгер Руне (Дания) — 4790;
    • 5 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4715;
    • 6 (6). Янник Синнер (Италия) — 4645;
    • 7 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 4580;
    • 8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4515;
    • 9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3605;
    • 10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3050;
    • 11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2845...
    • 61 (63). Роман Сафиуллин (Россия) — 857...
    • 76 (69). Аслан Карацев (Россия) — 773...
    • 84 (88). Александр Шевченко (Россия) — 699...
    • 97 (98). Павел Котов (Россия) — 603.
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