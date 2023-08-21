Карацев опустился на семь позиций в рейтинге ATP

Аслан Карацев Фото: globallookpress.com
Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили третью и восьмую строчки соответственно. Их соотечественник Аслан Карацев опустился на семь строчек вниз и расположился на 76 месте.
Первой ракеткой мира остался испанец Карлос Алькарас. К нему вплотную подобрался серб Новак Джокович, который накануне стал триумфатором «Мастерса» в Цинциннати (США).
Рейтинг АТР от 21 августа:
- 1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9815 очков;
- 2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9795;
- 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6260;
- 4 (5). Хольгер Руне (Дания) — 4790;
- 5 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4715;
- 6 (6). Янник Синнер (Италия) — 4645;
- 7 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 4580;
- 8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4515;
- 9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3605;
- 10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3050;
- 11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2845...
- 61 (63). Роман Сафиуллин (Россия) — 857...
- 76 (69). Аслан Карацев (Россия) — 773...
- 84 (88). Александр Шевченко (Россия) — 699...
- 97 (98). Павел Котов (Россия) — 603.