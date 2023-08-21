Карацев опустился на семь позиций в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг лучших теннисистов планеты в мужском одиночном разряде.

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили третью и восьмую строчки соответственно. Их соотечественник Аслан Карацев опустился на семь строчек вниз и расположился на 76 месте.

Первой ракеткой мира остался испанец Карлос Алькарас. К нему вплотную подобрался серб Новак Джокович, который накануне стал триумфатором «Мастерса» в Цинциннати (США).