Джокович высказался о матче с Алькарасом в финале «Мастерса» в Цинциннати

Вторая ракетка мира, сербподелился ожиданиями от матча с 20-летним испанцемв финале «Мастерса» в Цинциннати (США).

«В данный момент это самая сложная задача для меня. Мы встречались друг с другом на последних моих турнирах: на грунте "Ролан Гаррос" и траве Уимблдона. Теперь нас ждёт хард. Это будет первая встреча на харде.

Думаю, это будет очень хороший тест перед US Open. Конечно, условия в Цинциннати другие по сравнению с Нью-Йорком. К тому же здесь можно сыграть только три сета. Сейчас я столкнусь с лучшим игроком, который ещё и находится в хорошей форме. Это самый большой вызов, который я мог получить, с нетерпением жду его. Сейчас это лучший способ подготовиться к поездке в Нью-Йорк», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Ранее в полуфинале Джокович победил немца Александра Зверева.