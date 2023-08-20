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    Джокович высказался о матче с Алькарасом в финале «Мастерса» в Цинциннати

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    Вторая ракетка мира, серб Новак Джокович поделился ожиданиями от матча с 20-летним испанцем Карлосом Алькарасом в финале «Мастерса» в Цинциннати (США).

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «В данный момент это самая сложная задача для меня. Мы встречались друг с другом на последних моих турнирах: на грунте "Ролан Гаррос" и траве Уимблдона. Теперь нас ждёт хард. Это будет первая встреча на харде.

    Думаю, это будет очень хороший тест перед US Open. Конечно, условия в Цинциннати другие по сравнению с Нью-Йорком. К тому же здесь можно сыграть только три сета. Сейчас я столкнусь с лучшим игроком, который ещё и находится в хорошей форме. Это самый большой вызов, который я мог получить, с нетерпением жду его. Сейчас это лучший способ подготовиться к поездке в Нью-Йорк», — сказал Джокович на пресс-конференции.

    Ранее в полуфинале Джокович победил немца Александра Зверева.

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