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    Шаповалов снялся с US Open

    Теннис Прогнозы на теннис ATP US Open Денис Шаповалов
    Канадский теннисист Денис Шаповалов отказался от участия в Открытом чемпионате США — 2023.

    Денис Шаповалов
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    Денис Шаповалов

    «Я сделал все возможное, чтобы подойти к US Open на 100 процентов здоровым, но моему колену нужно больше времени для восстановления. К сожалению, мне пришлось сняться. Энергия турнира "Большого шлема" — особенно в Нью-Йорке — не похожа ни на что другое, и я буду сильно скучать по игре перед потрясающими болельщиками в этом городе! Продолжу упорно работать, чтобы вернуться более сильным. Буду с нетерпением ждать новой встречи с вами в ближайшее время!» — написал Шаповалов на своей странице в социальной сети.

    Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 28 августа по 10 сентября.

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