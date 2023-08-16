Шаповалов снялся с US Open

Канадский теннисистотказался от участия в Открытом чемпионате США — 2023.

«Я сделал все возможное, чтобы подойти к US Open на 100 процентов здоровым, но моему колену нужно больше времени для восстановления. К сожалению, мне пришлось сняться. Энергия турнира "Большого шлема" — особенно в Нью-Йорке — не похожа ни на что другое, и я буду сильно скучать по игре перед потрясающими болельщиками в этом городе! Продолжу упорно работать, чтобы вернуться более сильным. Буду с нетерпением ждать новой встречи с вами в ближайшее время!» — написал Шаповалов на своей странице в социальной сети.

Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 28 августа по 10 сентября.