Рублев заявил, что его до сих пор путают с другими теннисистами

Российский теннисистрассказал о том, как изменилась его узнаваемость после попадания в топ-10 мирового рейтинга.

«Не знаю, как так получилось, но меня называют то Александром Зверевым, то Янником Синнером, то Денисом Шаповаловым, то Стефаносом Циципасом. Кем угодно.

По крайней мере, когда я был в топ-50 мирового рейтинга, и меня путали со Зверевым, ничего страшного в этом не было, потому что он и Циципас были более известными. Но теперь я в топ-10, а меня по-прежнему путают с другими теннисистами. Ничего не изменилось», — приводит слова Рублева Tennis-Infinity.

Напомним, что Рублев проиграл в четвертьфинале турнира в Гамбурге, крупно уступив немцу Даниэлю Альтмайеру.