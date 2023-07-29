Рублев заявил, что его до сих пор путают с другими теннисистами

Андрей Рублев Фото: globallookpress.com
«Не знаю, как так получилось, но меня называют то Александром Зверевым, то Янником Синнером, то Денисом Шаповаловым, то Стефаносом Циципасом. Кем угодно.
По крайней мере, когда я был в топ-50 мирового рейтинга, и меня путали со Зверевым, ничего страшного в этом не было, потому что он и Циципас были более известными. Но теперь я в топ-10, а меня по-прежнему путают с другими теннисистами. Ничего не изменилось», — приводит слова Рублева Tennis-Infinity.
Напомним, что Рублев проиграл в четвертьфинале турнира в Гамбурге, крупно уступив немцу Даниэлю Альтмайеру.