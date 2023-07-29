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    Рублев заявил, что его до сих пор путают с другими теннисистами

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв Александр Зверев Янник Синнер Стефанос Циципас
    Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о том, как изменилась его узнаваемость после попадания в топ-10 мирового рейтинга.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «Не знаю, как так получилось, но меня называют то Александром Зверевым, то Янником Синнером, то Денисом Шаповаловым, то Стефаносом Циципасом. Кем угодно.

    По крайней мере, когда я был в топ-50 мирового рейтинга, и меня путали со Зверевым, ничего страшного в этом не было, потому что он и Циципас были более известными. Но теперь я в топ-10, а меня по-прежнему путают с другими теннисистами. Ничего не изменилось», — приводит слова Рублева Tennis-Infinity.

    Напомним, что Рублев проиграл в четвертьфинале турнира в Гамбурге, крупно уступив немцу Даниэлю Альтмайеру.

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