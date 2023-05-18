Алькарас — Надалю: Надеюсь, в 2024-м ты сможешь попрощаться с теннисом как великий чемпион

Испанский теннисистпрокомментировал решение бывшей первой ракетки мира, своего соотечественника

«Удачи, Рафаэль! Очень больно и грустно для всех, что ты не сыграешь на "Ролан Гаррос" и, возможно, не выйдешь больше на корт в этом году, но я надеюсь, что 2024 год станет для тебя отличным сезоном и ты сможешь попрощаться с теннисом как великий чемпион, которым являешься!» — написал Алькарас на своей странице в социальной сети.

Напомним, что 36-летний испанский теннисист рекордные 14 раз становился победителем «Ролан Гаррос». Теперь 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» покинет топ-100 рейтинга ATP впервые за 20 лет.