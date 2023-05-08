ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Спартак»Досрочная звезда. «Зенит» стал чемпионом, победив «Спартак» в драматичном матче
  • 09:14
    • Спаллетти объявил о продлении контракта с «Наполи»
  • 22:58
    • «Ман Юнайтед» на выезде проиграл «Вест Хэму»
  • 22:28
    • Алькарас во второй раз подряд выиграл «Мастерс» в Мадриде
  • 20:01
    • «Зенит» досрочно стал чемпионом России
    Все новости спорта

    Карацев поднялся на 68 мест рейтинга ATP

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Денис Шаповалов Марин Чилич Стефанос Циципас Карен Хачанов Хуберт Хуркач Фрэнсис Тиафу Андрей Рублёв Роман Сафиуллин Рафаэль Надаль Кеи Нисикори Феликс Оже-Альяссим Даниил Медведев Доминик Тим Александр Зверев Новак Джокович  Хуан Мартин дель Потро Джон Изнер Маттео Берреттини Карлос Алькарас Каспер Рууд Янник Синнер Аслан Карацев
    Ассоциация теннисистов‑профессионалов (ATP) опубликовала новый рейтинг.

    Аслан Карацев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аслан Карацев

    Российский теннисист Даниил Медведев остался на третьем месте. В топ‑10 остается еще один россиянин — Андрей Рублев (шестое место).

    Карен Хачанов поднялся на одну позицию и стал 11-м. Аслан Карацев на турнире в Мадриде вышел в полуфинал и поднялся разом в рейтинге на 68 мест. Теперь он идет 53-м.

    Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Карлос Алькарас.

    Рейтинг ATP от 8 мая:
    • 1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 6775 очков
    • 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6770
    • 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 5330
    • 4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5165
    • 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5015
    • 6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4190
    • 7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3865
    • 8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3525
    • 9 (10). Тэйлор Фритц (США) — 3380
    • 10 (9). Феликс Оже‑Аляссим (Канада) — 3235…
    • 11 (12). Карен Хачанов (Россия) — 3025…
    • 53 (121). Аслан Карацев (Россия) — 863…
    • 93 (96). Александр Шевченко (Россия) — 657.
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» обыграет «Сочи» с крупным счетом?
  • «Локомотив» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 3.46
    •
  • Продлится ли победная поступь «Порту»?
  • «Арука» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Сможет ли «Лестер» набрать очки в матче с «Фулхэмом»?
  • «Фулхэм» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.89
  • Экспресс дня 8 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  3.46
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Арука — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.65
  • Прогноз на матч Фулхэм — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.76
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Галатасарай — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  7.50
  • Прогноз на матч Реал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Тукумс 2000 — РФШ
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Елгава — Метта
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры