Карацев поднялся на 68 мест рейтинга ATP

Ассоциация теннисистов‑профессионалов (ATP) опубликовала новый рейтинг.

Российский теннисист Даниил Медведев остался на третьем месте. В топ‑10 остается еще один россиянин — Андрей Рублев (шестое место).

Карен Хачанов поднялся на одну позицию и стал 11-м. Аслан Карацев на турнире в Мадриде вышел в полуфинал и поднялся разом в рейтинге на 68 мест. Теперь он идет 53-м.

Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Карлос Алькарас.