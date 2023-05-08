Карацев поднялся на 68 мест рейтинга ATP

Аслан Карацев Фото: globallookpress.com
Российский теннисист Даниил Медведев остался на третьем месте. В топ‑10 остается еще один россиянин — Андрей Рублев (шестое место).
Карен Хачанов поднялся на одну позицию и стал 11-м. Аслан Карацев на турнире в Мадриде вышел в полуфинал и поднялся разом в рейтинге на 68 мест. Теперь он идет 53-м.
Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Карлос Алькарас.
Рейтинг ATP от 8 мая:
- 1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 6775 очков
- 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6770
- 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 5330
- 4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5165
- 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5015
- 6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4190
- 7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3865
- 8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3525
- 9 (10). Тэйлор Фритц (США) — 3380
- 10 (9). Феликс Оже‑Аляссим (Канада) — 3235…
- 11 (12). Карен Хачанов (Россия) — 3025…
- 53 (121). Аслан Карацев (Россия) — 863…
- 93 (96). Александр Шевченко (Россия) — 657.