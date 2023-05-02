Алькарас: Тот уровень, который я показал сегодня — потрясающий

Испанецвысказался после победы над немцем Александром Зверевым в матче 1/8 «Мастерса» в Мадриде.

«Тот уровень, который я показал сегодня — потрясающий. Этот матч вселяет в меня большую уверенность. В начале я немного нервничал, но с этим нужно было справиться. Лучшие игроки мира хорошо справляются с нервами, а я хочу быть похожим на них.

Стараюсь не показывать сопернику, что нервничаю. Я просто хочу насладиться игрой перед домашней публикой. Я чувствовал себя потрясающе, наслаждаясь каждым моментом», — цитирует вторую ракетку мира пресс-служба ATP.

В четвертьфинале 3-я ракетка мира сыграет с представителем России Кареном Хачановым.

Алькарас является действующим победителем мадридского турнира.