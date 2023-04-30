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    Хачанов, Рублев и Зверев пробились в 1/8 финала турнира в Мадриде

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов Роберто Баутиста-Агут Андрей Рублёв Александр Зверев
    Завершились сразу несколько интересных матчей на престижном грунтовом турнире в Мадриде (Испания).

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над испанцем Роберто Баутиста-Агутом в матче третьего круга. Встреча завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:3 в пользу россиянина.

    В еще одной игре российский теннисист Андрей Рублев со счётом 6:2, 7:5 обыграл представителя Японии Йосихито Нисиоку.

    В 1/8 финала турнира Хачанов и Рублев сыграют между собой.

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    Также немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над французом Уго Гренье. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:0 в пользу немецкого спортсмена.

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