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    Кудерметова переиграла Потапову и сыграет с Касаткиной на турнире в Мадриде

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Анастасия Потапова Вероника Кудерметова
    В матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) состоялось мадридское дерби между Вероникой Кудерметовой и Анастасией Потаповой.

    Вероника Кудерметова
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    Вероника Кудерметова

    Встреча продлилась 3 часа 1 минуту и завершилась со счетом 7:6, 5:7, 6:3 в пользу 26-летней Кудерметовой.

    На счету 13-й ракетки мира Кудерметовой три двойные ошибки и пять брейков. 22-летняя Потапова, которая занимает 25 место в мировом рейтинге, реализовала четыре из семи брейк-пойнтов и допустила шесть двойных ошибок. Каждая из спортсменок выполнила по три эйса.

    В матче четвёртого круга Кудерметова сыграет против еще одной россиянки Дарьи Касаткиной.

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