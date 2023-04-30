Кудерметова переиграла Потапову и сыграет с Касаткиной на турнире в Мадриде

В матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) состоялось мадридское дерби между

Встреча продлилась 3 часа 1 минуту и завершилась со счетом 7:6, 5:7, 6:3 в пользу 26-летней Кудерметовой.

На счету 13-й ракетки мира Кудерметовой три двойные ошибки и пять брейков. 22-летняя Потапова, которая занимает 25 место в мировом рейтинге, реализовала четыре из семи брейк-пойнтов и допустила шесть двойных ошибок. Каждая из спортсменок выполнила по три эйса.

В матче четвёртого круга Кудерметова сыграет против еще одной россиянки Дарьи Касаткиной.