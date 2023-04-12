Зверев — о матче с Медведевым: Надеюсь, он по-прежнему не любит грунт

Немецкий теннисистдал свой комментарий относительно предстоящего поединка против представителя Россиив третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

«Я с ним даже ни разу не тренировался на этом покрытии. Но мы играли по юниорам, и он меня победил — тогда ему нравился грунт.

Надеюсь, во взрослом туре он по-прежнему его не любит. Будет весело. Мы провели невероятный матч в Индиан-Уэллсе. Думаю, в этот раз будет что-то подобное», — заявил Зверев во время интервью на корте.

Матч между Зверевым и Медведевым состоится 13 апреля. Их поединок поставлен последним, четвертым запуском на Центральном корте и начнется не ранее 16:30 мск.