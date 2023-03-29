Потапова уступила Пегуле в 1/4 финала турнира в США

Российская теннисисткапроиграла американкев четвертьфинальном матче турнира категории WTA 1000 в Майами (США).

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 7:6 (7:2) в пользу американки, посеянной на турнире под третьим номером. 21-летняя россиянка имела 27-й номер посева.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 38 минут. За это время Пегула сделала одну подачу навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов.

В свою очередь, Анастасия сделала один эйс, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 из 17 возможных брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Пегула сразится с Еленой Рыбакиной из Казахстана.