Тарпищев: Победная серия Медведева может достигнуть более 20 матчей

Президент Федерации тенниса Россиисчитает, чтоспособен продлить победную серию до 20 матчей.

Медведев выиграл у американца Брэндона Накашимы (6:4, 6:3) во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). После этого победная серия российского теннисиста достигла 15 матчей. Перед этим он выиграл турниры в Роттердаме, Дохе и Дубае.

«Функционально и эмоционально Даня играет нормально. Остается только продолжать прибавлять в игре. Сейчас у теннисистов идет адаптация к воздуху, поэтому результаты не так важны.

Но Медведев вполне может выиграть этот турнир, а его победная серия может достигнуть и 20 матчей, и более. Тут же еще важна удача в жеребьевке», — приводит слова Тарпищева ТАСС.