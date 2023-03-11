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    Тарпищев: Победная серия Медведева может достигнуть более 20 матчей

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев ATP Шамиль Тарпищев
    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Даниил Медведев способен продлить победную серию до 20 матчей.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Медведев выиграл у американца Брэндона Накашимы (6:4, 6:3) во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). После этого победная серия российского теннисиста достигла 15 матчей. Перед этим он выиграл турниры в Роттердаме, Дохе и Дубае.

    «Функционально и эмоционально Даня играет нормально. Остается только продолжать прибавлять в игре. Сейчас у теннисистов идет адаптация к воздуху, поэтому результаты не так важны.

    Но Медведев вполне может выиграть этот турнир, а его победная серия может достигнуть и 20 матчей, и более. Тут же еще важна удача в жеребьевке», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

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