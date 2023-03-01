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    Джокович прокомментировал победу над Грикспуром

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    Сербский теннисист Новак Джокович считает, что в матче с голландцем Таллоном Грикспуром (6:2, 6:3) он действовал острее, чем в предыдущей игре.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Вечер выдался для меня прекрасным. В предыдущем матче мне было сложнее. Сегодня же я действовал острее, поэтому мой теннис определенно был лучше.

    Возможно, последние 3-4 гейма были не самыми лучшими, но в конце мне удавались хорошие подачи. Я доволен собой.

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    • В игре Таллона много мощи. Его подача и форхэнд — два его любимых удара. Он старается навязать свой теннис благодаря этим ударам. Но я справился. Таллон один из самых прогрессирующих игроков в туре. Новое поколение на подходе, но я не боюсь», — цитирует Джоковича официальный сайт ATP.

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