Джокович прокомментировал победу над Грикспуром

Сербский теннисистсчитает, что в матче с голландцем Таллоном Грикспуром (6:2, 6:3) он действовал острее, чем в предыдущей игре.

«Вечер выдался для меня прекрасным. В предыдущем матче мне было сложнее. Сегодня же я действовал острее, поэтому мой теннис определенно был лучше.

Возможно, последние 3-4 гейма были не самыми лучшими, но в конце мне удавались хорошие подачи. Я доволен собой.

В игре Таллона много мощи. Его подача и форхэнд — два его любимых удара. Он старается навязать свой теннис благодаря этим ударам. Но я справился. Таллон один из самых прогрессирующих игроков в туре. Новое поколение на подходе, но я не боюсь», — цитирует Джоковича официальный сайт ATP.