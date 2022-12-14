Касаткина: Хочу развивать спорт в России и сделать его доступным

Российская теннисисткарассказала о желании заняться благотворительностью и развивать спорт в России, сделав его доступным.

«Появилась у меня недавно мечта. Или цель, называйте, как хотите.

После завершения своей профессиональной карьеры (а может быть и во время) всерьез заняться благотворительностью. Помочь тому, что я люблю всем сердцем и что сейчас так сильно страдает и молит о помощи.

Я хочу развивать спорт, спорт в моей стране. Создавать хорошие условия, сделать спорт доступным, чтобы родителям и приходилось постоянно ломать голову где занять денег или в какой город уехать, чтобы их ребенок могу продолжить заниматься любимым спортом.

Когда я думаю об этом, внутри меня разжигается огонь, а значит я к этому приду. Я очень надеюсь, что к тому времени никто не будет мешать людям делать хорошие и полезные дела, а на прилавки спортивных магазинов вернутся хорошие и качественные бренды, чтобы осуществить мечту стало проще.

Спасибо всем, кто эти дни делился со мной своим мнением по поводу развития спорта у нас в стране. Вы еще раз подтолкнули мои мысли в правильное направление. Дай бог, лет через 10 буду вам тут скидывать фотки нового построенного футбольного манежа или теннисного корта в какой-нибудь региональной школе. Прорвемся», — написала Касаткина в своем телеграм-канале.