Кафельников высказался о шансах Хачанова в матче с Джоковичем

Экс-первая ракетка мирасчитает, что россиянинспособен выиграть у сербав четвертьфинале турнира в Астане (Казахстан).

«Карен безусловно может побороться с Джоковичем за выход в полуфинал турнира в Астане. Все будет зависеть от настроя и желания Хачанова! Шансы побороться есть всегда.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Хачанов — Джокович

Насколько велики эти шансы? Не знаю, все будет зависеть от самого Карена и не от кого другого. Надеюсь, что будет интересный матч. Желаю Карену удачи в сегодняшнем матче», — приводит слова Кафельникова «Спор-Экспресс».

Матч между Хачановым и Джоковичем пройдет 7 октября, начало — в 15:00 мск.

Напомним, первым полуфиналистом турнира в Астане стал россиянин Андрей Рублев.