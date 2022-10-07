Кафельников высказался о шансах Хачанова в матче с Джоковичем

Евгений Кафельников Фото: globallookpress.com
«Карен безусловно может побороться с Джоковичем за выход в полуфинал турнира в Астане. Все будет зависеть от настроя и желания Хачанова! Шансы побороться есть всегда.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Хачанов — Джокович
Насколько велики эти шансы? Не знаю, все будет зависеть от самого Карена и не от кого другого. Надеюсь, что будет интересный матч. Желаю Карену удачи в сегодняшнем матче», — приводит слова Кафельникова «Спор-Экспресс».
Матч между Хачановым и Джоковичем пройдет 7 октября, начало — в 15:00 мск.
Напомним, первым полуфиналистом турнира в Астане стал россиянин Андрей Рублев.