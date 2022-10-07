ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеКак Дембеле наконец-то повзрослел
  • 11:07
    • Гогричиани подаст в суд на девушку, обвинившую его в избиении
  • 11:01
    • «Это шок». Фигурист Алиев рассказал о реакции на получение повести из военкомата
  • 10:18
    • Экс-игрока «молодежки» «Уфы» оштрафовали на 400 тысяч рублей за покупку военного билета
  • 10:09
    • Рублев вышел в полуфинал турнира в Астане
  • 10:00
    • В «Арисе» рассказали, как им удалось уговорить Кокорина на переход
    Все новости спорта

    Кафельников высказался о шансах Хачанова в матче с Джоковичем

    Теннис Прогнозы на теннис Карен Хачанов Новак Джокович  ATP
    Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что россиянин Карен Хачанов способен выиграть у серба Новака Джоковича в четвертьфинале турнира в Астане (Казахстан).

    Евгений Кафельников
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Кафельников

    «Карен безусловно может побороться с Джоковичем за выход в полуфинал турнира в Астане. Все будет зависеть от настроя и желания Хачанова! Шансы побороться есть всегда.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Хачанов — Джокович

    Насколько велики эти шансы? Не знаю, все будет зависеть от самого Карена и не от кого другого. Надеюсь, что будет интересный матч. Желаю Карену удачи в сегодняшнем матче», — приводит слова Кафельникова «Спор-Экспресс».

    Матч между Хачановым и Джоковичем пройдет 7 октября, начало — в 15:00 мск.

    Напомним, первым полуфиналистом турнира в Астане стал россиянин Андрей Рублев.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Урал» обыграет «Химки» с разгромным счетом?
  • «Урал» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
  • «Лион» и «Тулуза» обменяются голами после перерыва
  • «Лион» — «Тулуза». Прогноз и ставки
  • 2.74
    •
  • В Памплоне будут голы
  • «Осасуна» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.16
  • Экспресс дня 7 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Урал — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч Лион — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Осасуна — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Реймс — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Ролан ГарросATPWTA
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры