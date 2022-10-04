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    Алькарас сенсационно проиграл Гоффену в Астане

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Давид Гоффен
    Испанец Карлос Алькарас не смог пройти первый круг на турнире в Астане (Казахстане), призовой фонд которого составляет 1,9 миллиона долларов.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    В стартовом матче чемпион US Open-2022 неожиданно проиграл бельгийцу Давиду Гоффену со счетом 5:7, 3:6.

    Теннисисты провели на корте 1 час 48 минут.

    За это время Алькарас выполнил 1 подачу навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. Давил взял 5 геймов на приеме.

    Следующим соперником Гоффена станет француз Адриан Маннарино.

    Гоффен попал в основную сетку турнира в Астане как лаки-лузер. В решающем раунде квалификации он проиграл 19-летнему итальянцу Луке Нарди.

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