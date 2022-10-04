Алькарас сенсационно проиграл Гоффену в Астане

Карлос Алькарас Фото: globallookpress.com
В стартовом матче чемпион US Open-2022 неожиданно проиграл бельгийцу Давиду Гоффену со счетом 5:7, 3:6.
Теннисисты провели на корте 1 час 48 минут.
За это время Алькарас выполнил 1 подачу навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. Давил взял 5 геймов на приеме.
Следующим соперником Гоффена станет француз Адриан Маннарино.
Гоффен попал в основную сетку турнира в Астане как лаки-лузер. В решающем раунде квалификации он проиграл 19-летнему итальянцу Луке Нарди.