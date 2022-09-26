Самсонова поднялась на 23-е место в рейтинге WTA

На прошлой неделе россиянка стала победительницей турнира в Токио. В решающем матче она выиграла у китаянки Чжэн Циньвэнь.
Екатерина Александрова после победы на турнире в Сеуле поднялась на 21-ю строчку.
Дарья Касаткина осталась на 11-м месте, а Вероника Кудерметова — на 13-м.
Рейтинг продолжает возглавлять польская теннисистка Ига Швентек, опережающая ближайшую преследовательницу более чем на 5000 тысяч очков.
Рейтинг WTA (версия от 26 сентября)
1 (1). Ига Свентек (Польша) — 10 180 очков
2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 5090
3 (4). Паула Бадоса (Испания) — 3934
4 (3). Анетт Контавейт (Эстония) — 3860
5 (5). Джессика Пегула (США) — 3501
6 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3470
7 (6). Мария Саккари (Греция) — 3176
8 (8). Кори Гауфф (США) — 3047
9 (9). Симона Халеп (Румыния) — 3025
10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 2930
11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2895
...13 (13). Вероника Кудерметова (Россия) — 2561
...21 (24). Екатерина Александрова (Россия) — 1975
...23 (30). Людмила Самсонова (Россия) — 1937
...48 (45). Анастасия Потапова (Россия) — 1076
...52 (53). Анна Калинская (Россия) — 983
...90 (85). Варвара Грачева (Россия) — 694