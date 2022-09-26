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    Самсонова поднялась на 23-е место в рейтинге WTA

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    Россиянка Людмила Самсонова занимает 23-е место в обновленной версии рейтинга WTA.

    Людмила Самсонова
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    Людмила Самсонова

    На прошлой неделе россиянка стала победительницей турнира в Токио. В решающем матче она выиграла у китаянки Чжэн Циньвэнь.

    Екатерина Александрова после победы на турнире в Сеуле поднялась на 21-ю строчку.

    Дарья Касаткина осталась на 11-м месте, а Вероника Кудерметова — на 13-м.

    Рейтинг продолжает возглавлять польская теннисистка Ига Швентек, опережающая ближайшую преследовательницу более чем на 5000 тысяч очков.

    Рейтинг WTA (версия от 26 сентября)

    1 (1). Ига Свентек (Польша) — 10 180 очков
    2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 5090
    3 (4). Паула Бадоса (Испания) — 3934
    4 (3). Анетт Контавейт (Эстония) — 3860
    5 (5). Джессика Пегула (США) — 3501
    6 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3470
    7 (6). Мария Саккари (Греция) — 3176
    8 (8). Кори Гауфф (США) — 3047
    9 (9). Симона Халеп (Румыния) — 3025
    10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 2930

    11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2895
    ...13 (13). Вероника Кудерметова (Россия) — 2561
    ...21 (24). Екатерина Александрова (Россия) — 1975
    ...23 (30). Людмила Самсонова (Россия) — 1937
    ...48 (45). Анастасия Потапова (Россия) — 1076
    ...52 (53). Анна Калинская (Россия) — 983
    ...90 (85). Варвара Грачева (Россия) — 694

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