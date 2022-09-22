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    Медведев проиграл Вавринке на турнире в Метце

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Станислас Вавринка Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев не сумел выйти в третий круг турнира ATP 250 во французском Метце, призовой фонд которого составляет 534 тысячи евро.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Во втором круге российский теннисист, который был первым сеянным на турнире, за 2 час 20 минут уступил швейцарцу Стэну Вавринке со счетом 4:6, 7:6 (9:7), 3:6.

    Четвертая ракетка мира Медведев в матче 9 раз подал навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из четырех.

    На счету Вавринки, занимающего 284-е место в мировом рейтинге, 2 эйса, одна двойная и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

    В четвертьфинале турнира в Метце Вавринка сыграет с Микаэлем Имером (Швеция).

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