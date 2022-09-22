Медведев проиграл Вавринке на турнире в Метце

Россиянинне сумел выйти в третий круг турнира ATP 250 во французском Метце, призовой фонд которого составляет 534 тысячи евро.

Во втором круге российский теннисист, который был первым сеянным на турнире, за 2 час 20 минут уступил швейцарцу Стэну Вавринке со счетом 4:6, 7:6 (9:7), 3:6.

Четвертая ракетка мира Медведев в матче 9 раз подал навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из четырех.

На счету Вавринки, занимающего 284-е место в мировом рейтинге, 2 эйса, одна двойная и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В четвертьфинале турнира в Метце Вавринка сыграет с Микаэлем Имером (Швеция).