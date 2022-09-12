Карлос Алькарас станет первой ракеткой мира

Испанский теннисистпосле победы на US Open-2022 станет первой ракеткой мира.

В обновленном рейтинге ATP Алькарас переместится с четвертой строчки на первую. Таким образом, испанец в возрасте 19 лет и 4 месяцев станет самой молодой первой ракеткой мира в истории тура.

Карлос превзойдет достижение австралийца Ллейтона Хьюитта, который в начале XXI века занимал первое место в рейтинге в возрасте 20 лет и 9 месяцев.

Напомним, до старта турнира первой ракеткой мира был россиянин Даниил Медведев, однако он уступил Нику Кирьосу в 1/8 финала турнира и потерял первую строчку рейтинга.