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    Хачанов высказался о возможных проблемах с получением виз в страны ЕС

    Теннис Прогнозы на теннис Карен Хачанов ATP US Open Вокруг тенниса
    Россиянин Карен Хачанов после поражения от норвежца Каспера Руда в полуфинале Открытого чемпионата США ответил на вопрос о возможных сложностях с получением виз в европейские страны.

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    Осенью основная масса турниров пройдет в Европе. В ближайшее время страны ЕС могут прекратить выдачу виз россиянам.

    «А что я могу поделать? Если нас перестанут пускать в Европу, я ничего не могу с этим сделать, верно?

    Мы это не обсуждали. Если честно, я не читаю новости. В последнее время мне не нравится читать новости. Я просто иду от турнира к турниру.

    Сейчас для меня, к сожалению, закончился US Open. Я поеду домой. Хочу отдохнуть, хочу побыть с сыном. Не видел его несколько недель, что был в Америке. Примерно шесть недель.

    Так что хочу поехать домой, побыть с семьей, отдохнуть. А потом мы с командой будем смотреть, куда можем поехать, где сможем играть.

    Мой родной город в России — Москва. Но живу я в Дубае. Мой дом — в Дубай», — сказал Хачанов после матча с Рудом.

    Напомним, в финале US Open Руд сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

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