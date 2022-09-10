Хачанов высказался о возможных проблемах с получением виз в страны ЕС

Россиянинпосле поражения от норвежца Каспера Руда в полуфинале Открытого чемпионата США ответил на вопрос о возможных сложностях с получением виз в европейские страны.

Осенью основная масса турниров пройдет в Европе. В ближайшее время страны ЕС могут прекратить выдачу виз россиянам.

«А что я могу поделать? Если нас перестанут пускать в Европу, я ничего не могу с этим сделать, верно?

Мы это не обсуждали. Если честно, я не читаю новости. В последнее время мне не нравится читать новости. Я просто иду от турнира к турниру.

Сейчас для меня, к сожалению, закончился US Open. Я поеду домой. Хочу отдохнуть, хочу побыть с сыном. Не видел его несколько недель, что был в Америке. Примерно шесть недель.

Так что хочу поехать домой, побыть с семьей, отдохнуть. А потом мы с командой будем смотреть, куда можем поехать, где сможем играть.

Мой родной город в России — Москва. Но живу я в Дубае. Мой дом — в Дубай», — сказал Хачанов после матча с Рудом.

Напомним, в финале US Open Руд сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.