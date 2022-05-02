Карацев опустился на одну позицию в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию мирового рейтинга.

Первая десятка списка осталась без изменений. Лидером остается серб Новак Джокович. На втором месте находится россиянин Даниил Медведев. Замыкает первую тройку представитель Германии Александр Зверев.

Россиянин Аслан Карацев потерял одну позицию и теперь является 34-й ракеткой. Андрей Рублев располагается на восьмой строчке, Карен Хачанов — на 26-й.

Рейтинг АТР (2 мая)

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8400 очков

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8080

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7420

4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6435

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5690

6 (6). Маттео Берреттини (Италия)— 4495

7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4110

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4025

9 (9). Карлос Алькарас (Испания) — 3818

10 (10). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3625…

26 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1633…

34 (33). Аслан Карацев (Россия) — 1253.