Александрова успешно стартовала на турнире в Мадриде, Самсонова и Кудерметова проиграли

Россиянкапробилась во второй круг турнира Mutua Madrid Open в Испании, призовой фонд которого превышает 6,5 миллионов евро.

В стартовом матче российская теннисистка за 1 час 50 минут обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко со счетом 6:2, 4:6, 6:4.

По ходу матча Александрова девять раз подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовала семь из 11 брейк-поинтов.

На счету Остапенко четыре эйса, восемь двойных ошибок, и пять брейков при 12 возможностях взять подачи россиянки.

В следующем круге Александрова будет играть с испанкой Нурией Парризас-Диас, победившей румынку Сорану Кирстю (6:4, 6:2).

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В другом матче первого круга российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла Петре Мартич из Хорватии со счетом 6:7 (6:8), 1:6. Игра продолжалась 1 час 43 минуты.

Самсонова два раза подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовала три из семи брейкпоинтов.

На счету Мартич четыре эйса, одна двойная ошибка и шесть брейков при 12 возможностях взять подачу россиянки.

В следующем туре Мартич сыграет с Амандой Анисимовой (США), которая победила белоруску Арину Соболенко (6:2, 3:6, 6:4).

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Еще в одном стартовом матче турнира WTA-1000 россиянка Вероника Кудерметова за 1 час 6 минут проиграла испанке Паоле Бадосе со счетом 3:6, 0:6.

Кудерметова три раза за матч подала навылет, допустив две двойные ошибки, и не реализовала ни один из своих пяти брейкпоинтов.

На счету Бадосы пять эйсов, одна двойная ошибка и четыре брейка при шести возможностях взять подачу россиянки.

В следующем круге Бадоса сыграет с Симоной Халеп из Румынии, которая победила китаянку Шуай Чжан (6:2, 6:3).