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    • Определился соперник Андрея Рублёва во втором круге турнира в Белграде
    Все новости спорта

    Определился соперник Андрея Рублёва во втором круге турнира в Белграде

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв
    Стало известно, с кем седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв сыграет во втором круге турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия).

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    Соперником Рублёва, освобождённого от матчей первого круга, станет представитель Чехии Иржи Легечка, который в первом раунде победил Генри Лааксонена из Швейцарии. Легечка переиграл Лааксонена со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

    Легечка четыре раза подал навылет и совершил две двойные ошибки, реализовав при этом три брейк-пойнта из трёх. У его соперника ни одного эйса, но и ни одной двойной ошибки. Он не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух.

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