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    Джокович о поражении в Монте-Карло: Развалился физически. В третьем сете уже не мог двигаться

    Теннис Прогнозы на теннис Новак Джокович  ATP
    Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал свой провал на старте «Мастерса» в Монте-Карло.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    В матче второго круга, бывшим для него первым, он проиграл Алехандро Давидовичу-Фокина — 3:6, 7:6, 1:6.

    «Я хочу поздравить Алехандро. Он сегодня был лучше, в первых сетах лучше поймал ритм. Я весь матч цеплялся, постоянно догонял.

    Он мог выиграть и в двух сетах, но я поборолся, перевел матч в третий сет. А там физически развалился. Я уже не мог двигаться.

    Конечно, я разочарован. Никто не любит проигрывать, мы же профессиональные спортсмены. Мы выходим на корт для того, чтобы побеждать.

    Мне не понравилось то, как я себя чувствовал в третьем сете. У меня совсем не осталось сил, я уже не мог держаться в разменах. А если у тебя на грунте не работают ноги, то миссия невыполнима.

    Сейчас мы с командой будем разбираться, почему я так себя чувствовал, вернемся к работе. Надеюсь, на следующей неделе в Белграде будет лучше», — цитирует Джоковича журналист Мусаб Абид.

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