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    Карацев поднялся на одну строчку в рейтинге ATP

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович  Даниил Медведев Андрей Рублёв Карен Хачанов Доминик Тим Денис Шаповалов Евгений Донской Роберто Баутиста-Агут Александр Зверев
    Официальный сайт ATP представил обновленный рейтинг теннисистов по состоянию на 11 апреля.

    Аслан Карацев
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    Аслан Карацев

    В первой десятке изменений не произошло. Лидером остался серб остались, за ним следуют россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев.

    Андрей Рублев — восьмой в рейтинге. Карен Хачанов занимает 24-е место в рейтинге. Аслан Карацев поднялся на одну позицию и теперь 30-й в списке.

    Рейтинг АТР (11 апреля)

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8420 очков
    2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8410
    3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7195
    4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 7115
    5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5980
    6 (6). Маттео Берреттини (Италия)— 4945
    7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4380
    8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4375
    9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3625
    10 (10). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3440…
    24 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1588…
    30 (31). Аслан Карацев (Россия) — 1428.

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