Карацев поднялся на одну строчку в рейтинге ATP

Официальный сайт ATP представил обновленный рейтинг теннисистов по состоянию на 11 апреля.

В первой десятке изменений не произошло. Лидером остался серб остались, за ним следуют россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев.

Андрей Рублев — восьмой в рейтинге. Карен Хачанов занимает 24-е место в рейтинге. Аслан Карацев поднялся на одну позицию и теперь 30-й в списке.

Рейтинг АТР (11 апреля)

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8420 очков

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8410

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7195

4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 7115

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5980

6 (6). Маттео Берреттини (Италия)— 4945

7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4380

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4375

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3625

10 (10). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3440…

24 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1588…

30 (31). Аслан Карацев (Россия) — 1428.