Свентек выиграла турнир в Майами, разгромив в финале Осаку

Польская теннисисткавыиграла турнир серии WTA-1000 в Майами, призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.

В финале вторая ракетка мира за 1 час 20 минут победила японку Наоми Осаку со счетом — 6:4, 6:0.

Свентек сделала 3 подачи на вылет и одну двойную ошибку, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Осака сделала 7 эйсов и 3 двойные ошибки.

Для Свентек это третий титул в 2022 году. Ранее она победила на турнирах в Дохе и Индиан-Уэллсе.

С 4 апреля Свентек официально возглавит мировой рейтинг WTA. Она займет место австралийки Эшли Барти, которая объявила о завершении карьеры.