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    Свентек выиграла турнир в Майами, разгромив в финале Осаку

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Наоми Осака
    Польская теннисистка Ига Свентек выиграла турнир серии WTA-1000 в Майами, призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.

    Ига Свентек
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    Ига Свентек

    В финале вторая ракетка мира за 1 час 20 минут победила японку Наоми Осаку со счетом — 6:4, 6:0.

    Свентек сделала 3 подачи на вылет и одну двойную ошибку, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Осака сделала 7 эйсов и 3 двойные ошибки.

    Для Свентек это третий титул в 2022 году. Ранее она победила на турнирах в Дохе и Индиан-Уэллсе.

    С 4 апреля Свентек официально возглавит мировой рейтинг WTA. Она займет место австралийки Эшли Барти, которая объявила о завершении карьеры.

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