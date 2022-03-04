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    Стэн Вавринка поделился мнением о Рафаэле Надале

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль Станислас Вавринка
    Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарец Стэн Вавринка рассказал, что думает о 21-кратном победителе ТБШ, экс-лидере мирового рейтинга, испанце Рафаэле Надале.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    В январе 2022 года Надаль завоевал титул на Открытом чемпионате Австралии, хотя не играл до этого на протяжении нескольких месяцев.

    «Надаля нельзя сравнить ни с кем из других игроков. Не играть несколько месяцев, а потом вернуться на вершину — для него это почти что обычное дело.

    Он так часто это делает! Вот и сейчас он это сделал. В таком возрасте, на таком уровне — разумеется, это что-то особенное», — приводит слова Вавринки L'Equipe.

    До этого Рафаэль Надаль лишь раз побеждал на Australian Open, а именно в 2009 году.

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