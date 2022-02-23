Зверева сняли с турнира в Акапулько

Александр Зверев Фото: globallookpress.com
Зверев наказан за неспортивное поведение после поражения в первом круге парного турнира в Акапулько.
Немецкий теннисист несколько раз ударил ракеткой по судейской вышке и в эмоциональной форме высказывал свои претензии судье.
Несмотря на то, что инцидент произошел в парном турнире, Зверев не сможет сыграть и в одиночном разряде.
Classy as always.. #zverev #Acapulco pic.twitter.com/ymJF4J3Zcd— Open Your Eyes (@diputseruoy) February 23, 2022
В первом круге третья ракетка мира выиграл у американца Дженсона Бруксби. В следующем раунде он должен был сыграть с Питером Гойовчиком.