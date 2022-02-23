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    Зверева сняли с турнира в Акапулько

    Теннис Прогнозы на теннис Александр Зверев ATP
    Немец Александр Зверев отстранен от участия в турнире в Акапулько (Мексика), сообщают организаторы соревнований.

    Александр Зверев
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    Александр Зверев

    Зверев наказан за неспортивное поведение после поражения в первом круге парного турнира в Акапулько.

    Немецкий теннисист несколько раз ударил ракеткой по судейской вышке и в эмоциональной форме высказывал свои претензии судье.

    Несмотря на то, что инцидент произошел в парном турнире, Зверев не сможет сыграть и в одиночном разряде.

    В первом круге третья ракетка мира выиграл у американца Дженсона Бруксби. В следующем раунде он должен был сыграть с Питером Гойовчиком.

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