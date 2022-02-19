Рублев вышел в финал турнира в Марселе

Андрей Рублев Фото: globallookpress.com
В полуфинальном матче российский теннисист за 1 час 47 минут победил француза Бенджамина Бонзи (69-е место ATP) со счетом 6:3, 4:6, 6:3.
24-летний Рублев выполнил девять эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 25-летний Бонзи трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал два брейка.
В решающем матче на турнире Андрей Рублев сразится с победителем противостоянии Роман Сафиуллин (Россия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).