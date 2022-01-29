Барти стала чемпионкой Australian Open

Эшли Барти Фото: globallookpress.com
В финале Барти одержала победу над американкой Даниэль Коллинз со счетом 6:3, 7:6 (7:2).
Решающий матч продолжался полтора часа.
Во втором сете Барти уступала со счетом 1:5, но смогла сделать два брейка и в итоге выиграла партию.
Эшли выполнила 10 подач навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов.
🏆 @ashbarty 💙#AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/fZUMFuQkEx— #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2022
Барти стала первой за 44 года австралийкой, которой удалось выиграть домашний турнир «Большого Шлема».
Напомним, в финале мужского турнира встретятся россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль. Матч пройдет в воскресенье, 30 января.