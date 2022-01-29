Барти стала чемпионкой Australian Open

Австралийкавыиграла женский турнир Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.

В финале Барти одержала победу над американкой Даниэль Коллинз со счетом 6:3, 7:6 (7:2).

Решающий матч продолжался полтора часа.

Во втором сете Барти уступала со счетом 1:5, но смогла сделать два брейка и в итоге выиграла партию.

Эшли выполнила 10 подач навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов.

Барти стала первой за 44 года австралийкой, которой удалось выиграть домашний турнир «Большого Шлема».

Напомним, в финале мужского турнира встретятся россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль. Матч пройдет в воскресенье, 30 января.