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    Барти стала чемпионкой Australian Open

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    Австралийка Эшли Барти выиграла женский турнир Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.

    Эшли Барти
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    Эшли Барти

    В финале Барти одержала победу над американкой Даниэль Коллинз со счетом 6:3, 7:6 (7:2).

    Решающий матч продолжался полтора часа.

    Во втором сете Барти уступала со счетом 1:5, но смогла сделать два брейка и в итоге выиграла партию.

    Эшли выполнила 10 подач навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов.

    Барти стала первой за 44 года австралийкой, которой удалось выиграть домашний турнир «Большого Шлема».

    Напомним, в финале мужского турнира встретятся россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль. Матч пройдет в воскресенье, 30 января.

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